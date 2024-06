Il festival Red Line a Montalcino. In gara 6 film e 17 cortometraggi

Nasce a Montalcino un nuovo festival internazionale del cinema. Si chiama Red Line e si svolgerà tra il Teatro degli Astrusi e la sala del Cinematografo di Montisi da giovedì 13 a domenica 16. In concorso ci sono sei lungometraggi e diciassette cortometraggi. Fondato dalla casa di produzione Office Number Four in associazione con la onlus Iniziative di Solidarietà, diretto dal regista Antonio Spanò, il festival ha selezionato le opere finaliste tra 259 film provenienti da quattordici paesi diversi, dalla Corea del Sud alla Giordania, molti dei quali già presentati in altri contesti di prestigio, da Venezia a Cannes, dalla Berlinale a Clermont- Ferrand.

I premi che saranno assegnati dalla giuria presieduta dal regista Paolo Benvenuti sono tre: al miglior lungometraggio, al miglior cortometraggio e al miglior documentario. "Red Line è un festival importante – ha detto Benvenuti, in occasione della presentazione avvenuta a Col d’Orcia, storica azienda del Brunello, main sponsor dell’evento insieme ad Estra – perché permette a molti giovani artisti di esprimersi e portare alla visione internazionale i loro lavori, permettendo loro di mettere creatività e sensibilità al servizio del pubblico, e questa è sempre una cosa positiva. Ho visto tutti i film in concorso, alcuni sono realmente straordinari, lo specchio di una società in continua evoluzione, ma anche l’espressione di un bisogno di comunicare tra i popoli, di superare le barriere e le divisioni. Il cinema è un modo per far capire al grande pubblico che siamo tutti cittadini del mondo".

I film di apertura, in cartellone giovedì 13, sono ‘Anna’ (alle 19 agli Astrusi), già selezionato alle Giornate degli Autori di Venezia, e ‘A Golden Life’ (alle 21 a Montisi), arrivato dal Burkina Faso. Il film ceco ‘Suppressed’, in proiezione sabato 15 giugno (alle 21 agli Astrusi), è diretto da Tomáš Mašín, regista candidato agli Oscar come miglior film straniero. Lo stesso giorno (alle 11.30 sempre agli Astrusi), ci sarà anche la masterclass di Paolo Benvenuti e alle 15 la proiezione del film ‘Puccini e la Fanciulla’, restaurato dalla Cineteca di Bologna. Il 14 spazio al concerto ‘I compositori del cinema dall’Italia al mondo’, interpretati da un quartetto internazionale di sassofonisti, e il 16 dopo la cerimonia di chiusura un Closing Party nel Chiostro di Palazzo Pieri, con le ‘Musiche da Film’ di Luca Ravagni.

Riccardo Bruni