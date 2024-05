Il ’Festival Piazze d’Armi’ celebra 20 anni di storia. Ricco cartellone di eventi

Compie venti anni e torna con un ’pieno’ di appuntamenti. Ecco il ’Festival Piazze d’Armi e di città - Discipline(s)’, rassegna di appuntamenti estivi, a Poggibonsi dal 29 maggio al 28 giugno, tra Teatro Politeama, Centro Storico e Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale. In carnet appuntamenti pensati per grandi, piccini e famiglie. All’insegna della multidisciplinarità tra musica, teatro e danza.

Il cartellone è frutto di una programmazione coordinata e condivisa tra le associazioni che partecipano. Coordinamento di Fondazione Elsa che la promuove insieme al Comune con il contributo del ministero della Cultura, patrocinio della Provincia e della Regione. L’anteprima è affidata, dal 22 al 24 maggio, a Connetto Festival, in collaborazione con Music Pool. Tre giorni di jazz e dintorni al Politeama, con il trio Ferruccio Spinetti, Giovanni Ceccarelli e Cristina Renzetti, l’originale Sabina Sciubba, Connecting Sounds e Francesco Diodati. ’Piazze d’Armi’ entrerà nel vivo dal 29 maggio con lo spettacolo ’Entertainment’ con Tamara Balducci e Francesco Pennacchia. Il 6 giugno, per le giornate della patafisica, una serata dedicata a Sandra Logli, con Alessandro Bergonzoni nell’anteprima regionale di ’Sempre sia rodato: 20 prove aperte al chiuso o viceversa’. Dall’11 al 14 giugno arriva il Festival Internazionale delle Ombre, rassegna ideata e diretta da Marcella Fragapane, XXVIII edizione. In scena ’La favola di Peter che scoprì il peso dell’ombra’ di Principio Attivo, ’Kafka e la bambola viaggiatrice’ di Teatro delle Apparizioni, ’Caravaggio, di Chiaro e di Scuro’ di Compagnia Inti di Luigi d’Elia/Tre corde/Vetrano - Randisi/Teatri di Bari. Il 16 giugno per Jazz Cocktail, ecco Trovesi Trio in ’Nrg Bridges’, mentre il 19 John De Leo con il quartetto che mescola jazz e rock’n roll ’Jazzabilly Lovers’, sezione Atuttomondo. Il 20 e il 21 giugno due giorni di danza con Ballo Pubblico: il 20 Sammy Cheng & Caroline Maccaull in ’Inner sublimity’. Il 21 giugno in piazza Berlinguer, La radio del festival, Bp voice recording condotto da Mirco Roppolo, a seguire Paula Sanchéz e Matilde Casini in ’Attractio’ più Frantics dance company in ’Last space’. Teatro il 26 giugno, per Atuttomondo, con ’La Felicità di Emma’ di e con Rita Pelusio, mentre il 27 musica con Jole Canelli e Joe Dante in concerto. A chiudere il Festival, venerdì 28 giugno, Arca Azzurra con Lucia Socci in ’Un milione di Storie’, seguito da ’Storie senza conservanti’ del laboratorio ’Il gioco del teatro’. Tutti i dettagli con orari e luoghi in www.politeama.info.

Fabrizio Calabrese