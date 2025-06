Il Festival internazionale delle Ombre riparte dalla ’Polvere’

Al via a Poggibonsi il festival Internazionale delle Ombre, edizione numero 29, per la direzione artistica di Marcella Fragapane. Martedì 10 alle 21, al Teatro Politeama, va in scena ‘Polvere, dialogo tra uomo e donna’, di Saverio La Ruina. Al suo fianco, in questa produzione di Scena Verticale, ci sarà Cecilia Foti. Il testo affronta uno dei temi più forti della nostra società, spesso liquidato con superficialità e indifferenza, relegandolo a questioni familiari e dinamiche interne alla coppia: la violenza sulle donne, un fenomeno ormai endemico che ogni giorno fa aumentare il numero già altissimo delle vittime.

‘Polvere’ non prende la questione di petto, anzi la aggira, cambia angolazione e punto di vista. Il tema delle violenze sulle donne è analizzato concentrandosi sui comportamenti ai quali purtroppo non si attribuisce una reale importanza, ma che costituiscono un insieme di umiliazioni e sopraffazioni alla base dei rapporti di potere all’interno della coppia. "Le botte sono la parte più fisica del rapporto violento di coppia, l’uccisione della donna la parte conclusiva - sono le parole di un’operatrice di un centro antiviolenza - ma c’è un prima, immateriale, impalpabile, polvere evanescente che si solleva piano intorno alla donna, la circonda, la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, spegne il sorriso e la capacità di sognare. Una polvere opaca che confonde, fatta di parole che umiliano e feriscono, di piccoli sgarbi, di riconoscimenti mancati, di affetto sbrigativo, talvolta brusco".

Il Festival Internazionale delle Ombre, in seno al più ampio cartellone estivo "Piazze d’armi e di città", prosegue venerdì 13 giugno, alle 21.45, al Cassero della Fortezza con ‘Le Bakkanti’. Sabato 14 giugno, alle 21.45, ancora al Cassero, ‘La bella e la bestia’ di Roberto Anglisani e Liliana Letterese. Tutti i dettagli su politeama.eu.

Fabrizio Calabrese