Il Festival del potatore. Due giorni a San Felice

Dopo il grande successo della prima edizione, svoltasi nel 2019 in Franciacorta, sarà il Chianti Classico a ospitare il 2° Festival del Potatore. L’appuntamento è per domani a Castelnuovo Berardenga, dove si svolgerà il Pruning Contest, combattuta e appassionante gara di potatura della vite, che premierà le migliori potatrici e i migliori potatori. La competizione si svolgerà nei vigneti dell’Agricola San Felice. Il Festival sarà preceduto oggi dal convegno tecnico ’Vigna e acqua: design sostenibile’ moderato da giornalista Jamie Goode, a cui interverranno relatori da tutto il mondo (programma dettagliato sul sito www.festivaldelpotatore.it). Il convegno inizierà alle 10 e si terrà nelle sale dell’Agricola San Felice.

La giornata di domani prenderà il via per i concorrenti alle 8 con la benedizione ai potatori da parte del parroco di Castelnuovo Berardenga, a cui farà seguito la colazione del potatore. Gli stand apriranno alle 9 e le gare inizieranno alle 10, così come le attività collaterali. Presenti fra gli altri il musicista e cantautore Omar Pedrini, con letture di suoi testi e degustazione musicali. In programma, dalle 9.30, anche la ’Camminata tra storia, vino e natura’.