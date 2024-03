’Il fascino del vero’ alla galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi

Alla galleria Cesare Olmastroni di Palazzo Patrizi è stata inaugurata ieri, con la presentazione del critico d’arte Ugo Barlozzetti, la mostra ’Il fascino del vero’ di Elisabetta Weber e Angiolo Benedetti. Elisabetta Weber, nata a Firenze nel 1957 ma residente a Siena: i suoi quadri, prevalentemente paesaggi, nascono dalle passeggiate in campagna e dall’osservazione del cielo. Weber è un’amante del mare, che è uno dei soggetti preferiti dei dipinti che sono in esposizione alla galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi. Angiolo Benedetti, ex ofessore di patologia generale presso l’Università di Siena, si dedica alla pittura che, nel tempo libero, ha coltivato sin da giovane: dipinge esclusivamente dal vero, con la rara eccezione da foto per alcuni ritratti. La galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi ospiterà ’Il fascino del vero’ di Elisabetta Weber e Angiolo Benedetti fino al 31 marzo.