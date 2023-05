Il direttore Barretta al Forum PA e gli interventi green

Il dg delle Scotte, Antonio Barretta, ospite al Forum PA, l’evento nazionale sulla modernizzazione della pubblica amministrazione. Sarà fra i relatori di ’PA green: pratiche individuali e organizzative per un’amministrazione sempre più sostenibile’, il 16 maggio a Roma. "La partecipazione a Forum – afferma – mette in evidenzia quanto fatto in questi anni dal punto di vista dell’efficientamento energetico e delle partnership pubblico-privato". A partire dall’appalto alla Mieci spa per la riqualificazione e gestione energetica dell’ospedale, con interventi per oltre 20 milioni di euro.