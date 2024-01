Il dibattito sullo sviluppo: "La città ora si concentri sui temi fondamentali"

"Il 2024 sarà cruciale per il nostro futuro. Siena merita un futuro all’altezza della sua gloriosa storia". A parlare sono Luigi Franchi ed Elena Casi di +Europa, che prendono spunto dal dibattito sui festeggiamenti di Capodanno. "Questa celebrazione – affermano – è stata oggetto di diverse interpretazioni: da una parte, critiche per l’impatto limitato sul turismo alberghiero; dall’altra, elogi come ’un trionfo senza precedenti per l’amministrazione attuale’. Tuttavia, è essenziale ricordare che eventi di grande calibro, come quelli con Laura Pausini, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Roberto Benigni e Pino Daniele, hanno già dimostrato il potenziale della nostra città nel creare momenti di aggregazione culturale unici".

Tema che si è intrecciato con altri dibattiti, dai mercatini al concorso per ingegnere in Comune, che però "sebbene importanti, non dovrebbero oscurare le vere sfide che Siena affronterà nel 2024", affermando Franchi e Casi.

La Banca Monte dei Paschi, osservano, "si trova al centro di un importante riassetto. È fondamentale che questo processo non sia sfruttato per fini di breve termine, ma che si consideri attentamente il rapporto vitale tra la banca e il territorio. Inoltre, il Biotecnopolo necessita di un rinnovato impegno da parte del ’governo amico’". E poi i temi "dello sviluppo urbano, come il piano strutturale e la viabilità, e la pressione fiscale che grava sui cittadini. È tempo di spostare il focus del dibattito politico su questi temi. Solo affrontando con coraggio e unità le vere sfide che ci attendono, Siena potrà forgiare un futuro prospero e sostenibile".