Il deputato di FdI Caiata: "Drammatiche scene su Gaza usate per contestare il Governo"

E’ intervenuto a nome della maggioranza che governa il Parlamento il deputato Salvatore Caiata. A lui la parola dopo l’informativa fatta dal ministro Taiani sulla striscia di Gaza.

"Condanniamo fermamente quanto successo il 7 ottobre per la spettacolarizzazione della violenza ma anche per il disegno politico che c’era dietro: quell’attacco era fatto per isolare Israele e noi non dobbiamo cadere in quel tranello perché altrimenti Hamas avrebbe vinto".

Lo ha detto il deputato di FdI Salvatore Caiata durante l’intervento in Aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Antonio Tajani sulla striscia di Gaza.

"Siamo amici dei palestinesi e degli israeliani - ha aggiunto il parlamentare senese - ma per questo non possiamo non dire che non condividiamo scelte che hanno portato a una escalation. Siamo amici di Israele e dei palestinesi non lo siamo dei terroristi e di chi ancora oggi continua a farsi scudo di palestinesi innocenti".

Ed ha aggiunto: "Siamo molto preoccupati che sentimenti di antisemitismo possano riprendere piede" "e per questo – ha concluso Caiata – serve abbassare i toni ed evitare “la retorica incendiaria” ed evitare di usare “drammatiche scene per contestare il governo Meloni".

Ha ribadito con forza che si tratta di una "Squallida operazione di speculazione politiche su questa drammatiche immagine. Vi chiedo di avere una postura che questo luogo richiede". Il dibattito politico alla Camera dei Deputati particolarmente acceso su questo delicato argomento.