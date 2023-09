Il decalogo per il prossimo bilancio: "Tasse invariate, spesa stabilizzata"

Via libera dalla giunta a un documento che fissa alcuni indirizzi per la predisposizione del progetto di bilancio triennale 2024-26. Una specie di decalogo che parte da una premessa: il bilancio 2023 risentirà dell’aumento dei costi, oltre che della situazione internazionale come della diminuzione di trasferimenti erariali. Ma se il bilancio 2023 è forzatamente un bilancio condizionato dalle azioni e dalle scelte della precedente giunta, questo triennale avrà l’impronta di quella attuale.

Ed ecco allora alcune indicazioni in base alle proposte dell’assessore Riccardo Pagni (nella foto): azione nei confronti del Governo per chiedere sostegno a città storiche come Siena; riorganizzazione del personale e impegno sugli investimenti; riduzione dell’indebitamento e mantenimento del livello della tassazione.

Sul fronte del patrimonio, afferma Pagni, "vogliamo razionalizzare e valorizzare quello esistente, oltre a ottimizzare l’apporto dei dividendi distribuiti da società partecipate e dei proventi da permessi per costruire. Dobbiamo mantenere la stabilizzazione della spesa corrente ai fini degli equilibri finanziari, proseguendo, se necessario, alla limitazione della capacità autorizzatoria del bilancio di previsione".