Il cuore dei tifosi giallorossi. Campagna di solidarietà in favore degli alluvionati

Ha gli stemmi del Leone una campagna di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal dramma dell’alluvione dello scorso 2 novembre. Eventi devastanti che hanno interessato da vicino varie aree geografiche della nostra regione. I tifosi della gradinata dello stadio Stefano Lotti a Poggibonsi hanno dato vita a un progetto benefico coinvolgendo anche dei locali pubblici e degli esercizi commerciali di Poggibonsi, da sempre vicini ai colori, che hanno sistemato degli appositi salvadanai. Una notevole dimostrazione di compattezza, in virtù dell’unione di forze tra quanti vivono giorno per giorno la passione verso il Poggibonsi e i titolari di attività che sono anche luoghi di aggregazione per gli sportivi e i tifosi del Leone, per organizzare le trasferte, le coreografie o anche semplicemente per intavolare una discussione tra amici e seguaci delle gesta di capitan Camilli e compagni. Ognuno potrà così depositare all’interno la somma di sua preferenza, per contribuire in questo modo alla causa della gente dei territori che un paio di settimane fa erano stati travolti dalla furia e dall’imperversare del maltempo. E’ il gruppo Poggibonsi 1925 – Passione orgoglio tradizione a farsi promotore dell’iniziativa che andrà avanti fino a domenica prossima, 19 novembre, e che ha nome "I toscani non mollano mai". "Dopo la fantastica prima fase di solidarietà anche attraverso la raccolta di materiali, crediamo che sia fondamentale continuare nel sostegno – spiegano dal gruppo che segue in ogni occasione il Poggibonsi, anche nel recupero vittorioso con l’Orvietana di ieri pomeriggio, per rimanere all’attualità – e per questo chiediamo la collaborazione di tutta la tifoseria e della città nell’insieme. Sarà poi nostra premura effettuare il bonifico direttamente alle associazioni con le quali siamo in contatto e che si occupano di smistare gli aiuti necessari alle persone che si trovano in stato di bisogno". I salvadanai, spiegano ancora i tifosi della gradinata, si trovano presso il Bar dello stadio, il Bar Leo, la Tabaccheria Montagnani, il Caffè 69, Let’s Go il Bar, Bar k2 e Maxel Bar.