Il Crocifisso di Ambrogio Lorenzetti e il percorso delle Croci in Pinacoteca

Il ritorno della croce di Ambrogio Lorenzetti dopo il restauro regala l’occasione di una visita speciale alla Pinacoteca nazionale di Siena, fino all’8 gennaio, data entro la quale l’opera rimarrà esposta in una sala dedicata, dove sarà possibile conoscere l’interessante intervento di restauro alla quale è stata sottoposta. Questo importante evento è anche un momento ideale per riscoprire il tema della crocifissione fra le opere del museo. La Pinacoteca ha realizzato un percorso che si sviluppa nei due piani del museo e invita all’approfondimento di alcune opere selezionate, per seguire l’evolversi della rappresentazione della morte di Gesù dal Duecento al Cinquecento: dalla croce dipinta di Santa Chiara, una delle prime opere dell’arte senese dei primi decenni del Duecento, alla grande Deposizione dipinta dal Sodoma per la cappella Cinuzzi in San Francesco intorno al 1510. Oggi la Pinacoteca resterà aperta dalle 9 alle 18 e sarà una magnifica occasione per ammirare la Croce di Ambrogio Lorenzetti e il percorso delle crocifissioni. Sempre oggi, 1 novembre, sarà eccezionalmente aperta anche Villa Brandi dalle 9 alle 13.30. Ingresso gratuito ma solo su prenotazione.