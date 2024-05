Il cristallo tra storia e tendenza ’Arnolfo di Cambio’, una mostra per celebrare 60 anni di attività

Il cristallo di Colle sulla cresta dell’onda. È prevista l’inaugurazione di una nuova tappa della mostra itinerante e retrospettivadal titolo ‘60 Years of Design in Crystal’, in riferimento alla celebrazione dell’Arnolfo di Cambio. Il 4 maggio alle 10,30 una conferenza al Saloncino del Teatro del Popolo, alle 11,30 l’inaugurazione della mostra al Museo del Cristallo. Dopo Milano e Parigi le celebrazioni per i primi sessant’anni di attività dell’Arnolfo di Cambio, fondato da Bruno Bagnasacco e suo figlio Gilberto nel 1963, arrivano al rinnovato Museo di Colle. "Siamo convinti che questa esposizione sarà per tutti un’occasione straordinaria per poter ammirare da vicino la bellezza dei cristalli di Arnolfo di Cambio, ripercorrendo la storia di un’azienda che si è saputa distinguere negli anni per il suo design unico", afferma Gabriele Bagnasacco, amministratore delegato di Arnolfo di Cambio.

"Arnolfo di Cambio – aggiunge – fu la prima azienda a indirizzare la produzione artigianale di articoli da tavola verso una scelta ricercata e oggi è una delle aziende leader nel settore degli oggetti in cristallo. Altro motivo di orgoglio personale sarà la possibilità di rivedere tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: dai maestri vetrai ai soffiatori ed in generale, a tutti gli artigiani e le maestranze che in questi anni hanno contribuito ad affermare la qualità dei prodotti dell’azienda".

Altra occasione per il cristallo di Colle riguarda RCR Cristalleria Italiana e il drink artist Danny Del Monaco, che portano il Mixology day in tutta Italia. Il Mixology day è il format creato da RCR con l’obiettivo di presentare le novità nel mondo Mixology a operatori, partner e appassionati, dalle più importanti tecniche di miscelazione, ai nuovi trend, fino alle ricette dei drink più famosi e la loro storia.

Ma è anche l’occasione per mostrare e illustrare i vari tipi di utilizzo dei singoli prodotti legati alla creazione dei cocktail, calici e bicchieri inclusi.

"Eventi come il Mixology day rivestono un’importanza fondamentale nel posizionare la nostra azienda come partner e opinion leader nel mondo della mixology – afferma Roberto Pierucci, amministratore delegato di RCR Cristalleria Italiana –. Quando abbiamo studiato il concept di questi eventi volevamo che diventassero il momento in cui potessero incontrarsi appassionati di mixology, bartender professionisti, rappresentanti dell’industria e addetti ai lavori per scoprire tutti i segreti dell’arte della miscelazione".