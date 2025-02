Il Consiglio si compatta. Maggioranza-opposizione insieme ai lavoratori Vitap

Consiglio comunale di Poggibonsi compatto, in tutti i gruppi di maggioranza e delle opposizioni, a sostegno dei lavoratori di Vitap. La questione è stata portata all’attenzione dell’assemblea in virtù di una mozione di Rifondazione Comunista. Il documento, approvato all’unanimità, impegna tra l’altro "la Sindaca, la Giunta e il Consiglio a convocare una Commissione sul tema del lavoro estendendo l’invito ai vertici aziendali". Dopo il dibattito, presente in aula una delegazione dei lavoratori di Vitap, la mozione è stata emendata. Quindi il sì pronunciato da Rifondazione Comunista, Partito Democratico, Futura, Uniti per Poggibonsi, Vivi Poggibonsi, Poggibonsi Merita, Fratelli d’Italia, Forza Italia. Una posizione, da parte del Consiglio, da riassumere così: "La diminuzione delle retribuzioni non può essere un metodo di risoluzione delle crisi industriali". Da 50 giorni i dipendenti, più di 40, sono in stato di agitazione in seguito alla disdetta di Vitap della quattordicesima e dell’integrativo. Poi l’inizio della fase, in corso tuttora, degli scioperi a singhiozzo. "La classe lavoratrice è vista come un costo e non come una risorsa – afferma Daniela Miniero, segretaria generale di Fiom Cgil Siena – e questa è una mentalità da cambiare. Siamo l’unica sigla a chiamare in causa la politica e così esprimiamo soddisfazione quando le istituzioni si rendono conto che tali modalità sono un boomerang per la tenuta del sistema economico e sociale". Per Fim Cisl, il segretario Giuseppe Cesarano spiega: "Le difficoltà si affrontano insieme, come in passato. E’ essenziale, soprattutto quando si tratta di risolvere una vertenza che riguarda l’azienda e i suoi lavoratori. La chiave è mantenere il focus sulla collaborazione e sul benessere di tutti, senza colpevolizzare nessuno per le circostanze esterne. La risoluzione richiede un dialogo costruttivo e il coinvolgimento di tutte le parti, in modo che nessuno venga penalizzato ingiustamente". La sindaca Cenni: "Un discussione giusta e importante per la nostra città. Ringrazio gli estensori della mozione e i gruppi consiliari che hanno lavorato per un obiettivo condiviso: sostenere lavoratori e lavoratrici di Vitap, ai quali rinnoviamo il pieno appoggio. Abbiamo provato a esercitare il ruolo di facilitatori del confronto, sollecitando una soluzione condivisa. Auspichiamo che questo possa avvenire".

Paolo Bartalini