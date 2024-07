"Il Comune limiti l’alta velocità di tir e auto"

Via Cesare Andreuccetti a Poggibonsi: i mille problemi di una porta della città, sia in ingresso che in uscita. Da lì, su quel rettilineo, transitano veicoli in continuazione, compresi i mezzi pesanti, in marcia per l’Autopalio verso Firenze. Oppure da Siena per raggiungere il centro di Poggibonsi. Nella zona abitano almeno 25 famiglie, quotidianamente alle prese con i pericoli di questo incessante viavai. "Una strada dall’elevato livello di pericolosità – lamentano i residenti – innanzitutto per l’alta velocità con rischi notevoli per l’incolumità dei pedoni, su una strada a tratti dissestata. E poi sono da considerare i rumori dovuti a vibrazioni del manto stradale al passaggio dei camion: in alcuni momenti della giornata il quartiere non è vivibile. Senza contare un altro aspetto: in caso di maltempo e di acquazzoni, spesso siamo i primi a subire le conseguenze degli allagamenti".

Di qui le richieste all’amministrazione comunale: "Serve un rilevatore della velocità – affermano – che inviti a prestare attenzione quanti non esitano a premere sull’acceleratore. Poi rivalutare la collocazione dei dossi artificiali esistenti. Quindi un’asfaltatura, se possibile con materiale fonoassorbente in grado cioè di limitare i rumori. Il quadro che abbiamo descritto è noto da anni. Sappiamo che una parte della strada è di competenza di Anas, però l’amministrazione deve intervenire, dato che da via Cesare Andreuccetti – concludono gli abitanti – si raggiunge anche l’area delle Piaggiole, finita al centro del dibattito per un recupero, come indicato da tutte le forze politiche, nella recente campagna elettorale".

Paolo Bartalini