Il Comune lancia un corso di autodifesa per donne. La presentazione sabato nella Casa della Cultura

Il Comune di Torrita di Siena lancia un corso di autodifesa riservato alle donne residenti, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne 2025. L’iniziativa sarà presentata sabato 8 marzo, alle 16, presso la Casa della Cultura.

Non ci sono limiti di età e non è richiesta una particolare preparazione fisica per partecipare al corso di autodifesa che, a partire dal 12 marzo, si svolgerà ogni mercoledì alle 21.15, per tre mesi. Nella palestra comunale in via Marche, gli istruttori della società sportiva Libertas Judo Torrita insegneranno le pratiche basilari per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione fisica. Le iscrizioni sono aperte su: https://www.eventbrite.it/e/corso-difesa-personale-tickets-1255378373509?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1.