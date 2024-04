"Il Comune è coinvolto nella mostra con il prestito di alcune opere?"

Gabriella Piccinni, consigliera Pd, interroga l’amministrazione comunale per sapere "se il Comune sia stato informato e coinvolto in qualche forma nella mostra ’Siena, The Rise of Painting 1300-1350’ che si terrà a New York e Londra nel 2024-2025; se siano state richieste in prestito opere di proprietà comunale;

se si intenda comunque utilizzare questa iniziativa per progettare forme di ritorno culturale sulla città, ad esempio favorendo la comprensione delle opere prodotte durate la grande stagione dell’arte senese".

Nella premessa all’interrogazione la consigliera Piccinni scrive "che è ben noto nel mondo che la città di Siena è depositaria di capolavori d’arte di valore universale, che ha il dovere di proteggere, conservare e trasmettere alle nuove generazioni come premessa per diffonderne la conoscenza e il messaggio" e che "per oltre venti anni la stampa nazionale e internazionale ha indicato Siena come un caso virtuoso per la produzione di una serie di mostre di grande risonanza che ne hanno fatto conoscere al largo pubblico mondiale il patrimonio artistico eccezionale".

Detto questo, la consigliera Pd segnala inoltre che "il sito della National Gallery di Londra reca solo una brevissima notizia, mentre in quello del Metropolitan Museum of Art di New York è ad oggi assente ogni richiamo a una mostra che pure dovrebbe inaugurarsi nel prossimo ottobre 2024".