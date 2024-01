Il Comune cerca undici giovani del Servizio civile

Il Comune di Siena aderisce all’iniziativa di Anci Toscana che promuove il bando per il Servizio Civile Universale. L’amministrazione comunale ricerca 11 giovani dai diciotto ai ventotto anni per poterli inserire in due progetti: cinque giovani per il progetto ’Musei vivi. Promuovere i musei civici e i musei diffusi’ e sei per ’Nuove rotte. Turismo locale e sostenibile in Toscana’. Nel primo caso la proposta progettuale nasce con l’intento di sostenere l’inclusione e l’accesso alla cultura, attraverso il miglioramento della fruibilità e della visibilità dei luoghi d’arte e di memoria storico-etnografica. Il secondo progetto vuole rafforzare gli ambiti turistici, migliorare l’organizzazione delle esperienze di visita, promuovendo uno stile di visita e scoperta dei territori improntato al turismo esperienziale, lento e sostenibile. La scadenza per partecipare al bando è fissata al 15 febbraio.