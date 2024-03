Il comandante Rosatelli saluta il Norm: in pensione

Ultimo giorno di lavoro ieri al comando provinciale dell’Arma per il maggiore Ottavio Rosatelli, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Siena. E’ giunto infatti il giorno della pensione anche se Rosatelli certo non terminerà l’impegno a favore della giustizia, faro della sua carriera. A salutarlo calorosamente sono stati tutti gli uomini della caserma di viale Bracci che gli hanno tributato un affettuoso abbraccio. Da ieri è transitato nella categoria del congedo con il grado appunto di maggiore dei carabinieri, avendo concluso il periodo di servizio istituzionale per raggiunti limiti di età.

Sposato, con due figlie, laureato in Scienze dell’Amministrazione, è entrato nell’Arma nel 1986, frequentando il corso allievi sottufficiali a Velletri e a Firenze e venendo destinato nel 1988 alla Stazione Carabinieri di Montepulciano. Successivamente, dal 1990 al 1992 ha prestato servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Firenze e, dal 1992 al 1994 al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona.

Dal 1994 al 2018, dunque per ben 14 anni, è stato comandante della stazione dell’Arma di Acquaviva di Montepulciano. Conosciutissimo nella zona e in Valdichiana, territorio che conosce benissimo e dove tuttora vive. A seguito di concorso interno, nominato sottotenente di carabinieri nel 2019, è trasferito al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siena.

Al maggiore Rosatelli il saluto affettuoso della La Nazione.