Il circolo Mereu di Monteroni festeggia 40 anni: "A chent' annos" a Monteroni d'Arbia

Il circolo sardo "Peppino Mereu" festeggia i suoi primi 40 anni di storia e attività con una giornata di festa intitolata "A chent’ annos" e in programma sabato 14 ottobre a Monteroni d’Arbia, dove ha sede, e nella frazione di Ponte a Tressa. L’appuntamento conta sul patrocinio del Comune. La giornata di festa si aprirà alle 11 nella Sala consiliare per celebrare il gemellaggio con il Comune di Tonara, in provincia di Nuoro, e continuerà alle 12 nella Sala della Macine con l’inaugurazione della mostra "Niche 07" dedicata alle attività del circolo nel territorio senese dal 1983 a oggi. Alle 16 la festa riprenderà nella sede della Pubblica Assistenza con il duello a colpi di ottava rima fra poeti toscani e sardi.