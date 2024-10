Il centrodestra unito su Tls: "L’attività del Biotecnopolo non venga condizionata"

"Come forze politiche della maggioranza che governa Siena, ovvero Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Lega, ci uniamo per esprimere pieno appoggio e vicinanza alla Fondazione Toscana Life Sciences (Tls) e per riaffermare il nostro impegno comune nel monitorare con attenzione la complessa vicenda che coinvolge Menarini e la richiesta di 23 milioni di euro per la fornitura di anticorpi monoclonali". Secondo il centrodestra, "questa situazione richiede grande responsabilità e un’azione sinergica da parte di tutti noi, affinché venga garantita la tutela degli interessi del nostro territorio".

Il centrodestra unito ribadisce "l’importanza di un dialogo costante e costruttivo tra tutte le forze politiche che a vari livelli amministrano le istituzioni senesi, per affrontare questa crisi con l’attenzione e la serietà che merita": "La nostra priorità è preservare la stabilità e l’integrità di Tls, che rappresenta un patrimonio imprescindibile per la nostra comunità nonché un pilastro per l’innovazione scientifica nazionale – viene rimarcato –. Lavoreremo insieme, come sempre, per garantire trasparenza e chiarezza in ogni fase di questa vicenda, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate. Continueremo a vigilare affinché sia fatta luce sui dettagli di questo contenzioso e siano salvaguardati i progetti di sviluppo e crescita della ricerca scientifica nel nostro territorio". Poi la conclusione: "Vigileremo in maniera rigorosa affinché le vicende passate di Tls e Tls-Sviluppo non vadano a ’inquinare’ la programmazione del Biotecnopolo che grazie all’impegno del Governo sta iniziando le proprie attività".