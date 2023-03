Il centro senologico intitolato a Ginanneschi

Ieri mattina, la Lilt ha ufficializzato l’intitolazione del centro senologico in viale Europa a Raffaello ’Lello’ Ginanneschi, senese storico e priore dell’Imperiale contrada della Giraffa, venuto a mancare lo scorso anno nel giorno di Sant’Ansano. "Un atto doveroso nei confronti di un grande senese, che ha dato tanto alla città e ha dato alla Lilt, in quanto socio per moltissimi anni". Così Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena, ha voluto omaggiare Raffaello e la famiglia. Gaia Tancredi insieme alla nipote di Lello, Costanza Ginanneschi, ha scoperto una targa davanti al centro senologico, in memoria dell’ex priore. Presenti oltre alla famiglia e alla dirigenza della contrada, anche il sindaco De Mossi e l’assessore Fattorini. "Sono grata - conclude la presidente Lilt - di vedere tanti senesi in questo che per noi è il giorno della memoria. Speriamo di aver omaggiato nel modo giusto la famiglia".

Pietro Federici