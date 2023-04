Il caso Dimissioni, cda informato

Il consiglio di amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati prese atto il 10 marzo delle dimissioni di Nicoletta Fabio, che il giorno stesso le aveva protocollate. A darne notizia in quella sede fu il presidente Raffaele Ascheri. Idee in Comune, l’associazione guidata da Luciano Peccianti, anche ieri era tornata sulla vicenda, sostenendo che non sarebbero state seguite "correttamente le apposite procedure previste dal vigente Regolamento per rimuovere tali ineleggibilità", tra cui la presa d’atto del cda. Vicenda che riguarderebbe non solo Nicoletta Fabio, che si è appunto dimessa il 10 marzo, ma anche Lorenza Bondi e Giovanni Niccolini, dimessisi rispettivamente il 13 e il 14 aprile.

Non ci sarà in questa fase alcun ricorso alla commissione elettorale, ma "la valutazione viene rimessa agli organi preposti", afferma Idee in comune. Senza entrare in dispute giuridiche sul rapporto tra Tuel e regolamento della Biblioteca, su destinatari delle dimissioni ed eventuali errori formali, resta quella presa d’atto del cda del 10 marzo. Sarà sufficiente a chiudere la vicenda?

O.P.