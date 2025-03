Il cardinale sui temi del lavoro: "Si crei un gruppo di orientamento"

Si è rivelato ricco, profondo, capace di collegare le radici della cristianità con l’attualità e di richiamare non solo i fedeli ma anche esponenti della società civile, l’incontro organizzato a Montepulciano, per l’anno giubilare, dall’ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro. Come è emerso da tutti gli interventi, in particolare da quelli di Daniela Spiganti, della segreteria confederale Cgil Siena, e di Alessandro Moretti, dirigente nazionale Acli, il mondo dell’occupazione è attraversato da tensioni fortissime che si manifestano nello sfruttamento, nella precarietà, nella mancanza di sicurezza (ogni giorno in Italia ci sono tre morti sul lavoro) e di equità di genere, fino a generare povertà piuttosto che sostentamento o benessere. E, come ha dimostrato nel suo interessantissimo intervento Don Luca Mazzinghi, la Bibbia aveva messo in luce e anche denunciato certe storture che sembrano appartenere solo al mondo d’oggi.

Intervenuto per la celebrazione della Messa nel Santuario di Sant’Agnese, chiesa giubilare, il Vescovo, card. Augusto Paolo Lujudice ha fatto notare che "la Chiesa è presente sul tema della persona umana a cui afferisce fondamentalmente il lavoro, come sancisce anche la Costituzione italiana. La situazione del lavoro nel capoluogo fa più eco – ha detto Lojudice – perché abbiamo sempre pensato a Siena come a un’oasi; ma i problemi ci sono anche in provincia e sono il riflesso di una situazione mondiale di crisi, acuita da forze avverse, come la continua ricerca di ricchezza e potenza, da una certa comunicazione e dalla belligeranza, che potrebbe essere distruttiva".

Il Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza auspica, come ha già affermato, che si crei un gruppo di orientamento del pensiero (un ‘think tank’, si potrebbe tradurre) che, andando anche al di là delle contrapposizioni politiche, preveda ciò che serve alla provincia di Siena nei prossimi dieci e cosa bisogna evitare, anche nel campo del lavoro. "Il lavoro è parte essenziale della natura umana – ha concluso il prelato –, la visione biblica è proprio quella, dal momento dell’affidamento del creato da Dio all’uomo".

Diego Mancuso