Il cardinale Simoni in visita a Lecceto: "Accolto con affetto"

La chiesa dell’antico Monastero di Lecceto non è riuscita a contenere i numerosissimi fedeli giunti per incontrare il 95enne cardinale Ernest Simoni. Il porporato albanese è stato accolto dalla madre badessa Maria Carmela Procopio e dalle consorelle monache claustrali agostiniane. Simoni in pochi giorni è tornato nell’Arcidiocesi di Siena, dopo la visita alla basilica dell’Osservanza. "Grande gioia essere in visita al Monastero di Lecceto – ha detto il cardinale Simoni –. Ringrazio il Signore per aver potuto visitare la comunità monastica di Lecceto, da me già incontrata cinque anni fa, che mi hanno accolto anche oggi con tanto affetto".