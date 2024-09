Il cardinale Lojudice benedice la biblioteca. E ’abbraccia’ i piccoli pazienti ricoverati

Visita all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino che, accompagnato da Padre Alfredo Scarciglia, parroco di San Domenico, si è recato all’ospedale di Siena per benedire la nuova biblioteca del Dipartimento della Donna e dei Bambini, nel reparto di Chirurgia pediatrica, a disposizione dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Dopo la benedizione il Cardinale ha visitato anche Chirurgia pediatrica e Terapia intensiva neonatale, portando il suo messaggio di saluto ai bambini. Ad accogliere l’arcivescovo erano presenti Antonio Barretta, dg dell’Aou Senese, Maria De Marco, direttrice sanitaria, la Cappellania ospedaliera insieme al professor Francesco Molinaro dell’Uoc Chirurgia pediatrica, tanti professionisti del Dipartimento e l’associazione ’La Conchiglia’. "Tutto quello che è fatto e pensato per far star meglio un bambino è qualcosa di grande ed evangelico – ha detto il cardinale Lojudice -. Questa biblioteca rappresenta un altro bello, piccolo ma significativo segno di vicinanza a bambini e famiglie, con la speranza che i piccoli possano trovare nei libri e nei giochi sostegno e conforto".