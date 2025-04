Il cardinale Lojudice al piano: "Preghiera allo Spirito Santo". E’ in onore di Santa Caterina

"Riscaldami.... e infiammami del tuo dolcissimo Amore perché ogni dolore mi sembri più leggero. Santo mio Padre, dolce mio Signore, adesso aiutami in ogni mia azione...". Uno dei passaggi più belli della "Preghiera allo Spirito Santo" uscita su tutte le piattaforme digitali. Un omaggio a Santa Caterina, patrona d’Italia e d’Europa, di cui iniziano oggi i festeggiamenti. "Questa meravigliosa canzone viene pubblicata in un momento particolare per tutta la Chiesa dopo la scomparsa di Papa Francesco. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’effusione dello Spirito Santo per poter raccogliere la sua grande eredità e per poter guardare al futuro con speranza", sottolinea il cardinale Augusto Paolo Lojudice. Che ha dato un contributo prezioso alla realizzazione della "Preghiera" suonando il pianoforte nello studio di registrazione. La voce, che incanta, è quella di Elena Bellucci, laureata in Scienze religiose e originaria di Poggibonsi che sin da piccola ha nutrito una grande passione per la musica. Soprattutto per il canto, vincendo anche il premio della critica al concorso ’Voci nuove per Mimì’, conquistando l’iscrizione a Sanremo giovani attraverso la casa discografica. Le ’note’ cristiane sono una cifra della sua vita.

Omaggio musicale alla figura di Santa Caterina da Siena, "Preghiera allo Spirito Santo", una delle figure forti che hanno ispirato la Chiesa. Una donna che non aveva paura di parlare ai potenti, portatrice di idee tuttora modernissime. Un’invocazione alla patrona d’Europa nella quale, osserva l’Arcidiocesi, la Mantellata di Fontebranda "supplica lo Spirito Santo di purificare il cuore, rischiarare la mente e infondere sapienza divina. Un testo di profonda bellezza teologica e spirituale che continua a parlare al cuore dei credenti ancora oggi".

Il brano, che è stato interpretato come detto da Elena Bellucci, è stato musicato e prodotto da Mario Costanzi "che ha rispettato quasi integralmente il testo originale della Santa, esaltandone la forza mistica attraverso un arrangiamento sobrio ed elegante". La pubblicazione sulla piattaforma digitale – così potrà essere accessibile anche a tantissimi giovani che prediligono il web – è stata accompagnata da un lyric video. Il brano, a cui ha contribuito al piano il cardinale Lojudice, è stato prodotto e pubblicato da ’La Gloria’, una casa discografica di musica cristiana, fondata nel 2023, la cui missione è diffondere il Vangelo attraverso le note, supportando autori, artisti, famiglie e comunità religiose.

Laura Valdesi