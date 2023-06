Il capo dei veterinari: "Tale è ok" L’ex giocatore Favalli compra Buran

di Laura Valdesi

SIENA

"I cavalli più esperti sono in buone condizioni generali, gli anziani (come Remorex e Reo, ndr) potrebbero andare avanti. Anche se dobbiamo approfondire attraverso i controlli radiografici", dice al termine delle previsite il veterinario comunale Carlo Alberto Minniti. Che rassicura sulla dibattuta condizione di Tale e quale: "E’ stato visitato senza rilevare particolari criticità, anche se dobbiamo visionare il profilo radiografico. Non abbiamo visto cavalli particolarmente problematici. Cercheremo di portare alla tratta quelli che possono effettuare il Palio nelle condizioni migliori". Parole che rasserenano i dirigenti che non vogliono saperne di un lotto con Violenta, che ieri ha rubato l’occhio, unica punta. Anche se Massimo Milani (video su www.lanazione.itsiena) rivendica "che non è Berio che di 6 Palii ne ha vinti 4. Né una super punta sennò ne avrebbe centrati tre. E andare vicino nel Palio non conta. E’ battibile, può finire di rincorsa, o al quinto posto e non è detto che vada via prima. So che Violenta sta bene ed è in ordine. Ci sono passato però con Istriceddu che è invecchiato nel box: non è detto che ad agosto, in caso di esclusione, Violenta sarà ripresentata, potrebbe avere appuntamenti fuori (ossia Asti, ndr)", ancora Milani. Tornando ai veterinari che hanno visto tutti i cavalli segnati in due giorni – compreso Anda e Bola che l’allenatore definisce ’un cavallo nuovo però vecchio’ in quanto ha fatto i palii di Fucecchio e Asti, ora il paliotto di Legnano –, spiegano la lunghezza delle loro visite con il flex agli arti posteriori controllando unghie e zoccoli. E annunciano la disponibilità ad accogliere, se arriveranno, indicazioni dai capitani il 26 qualora chiedano di rivedere all’alba esperti che hanno corso. In attesa della lista degli ammessi a prove di notte e tratta, la bella storia dell’ex giocatore di Inter, Milan e Lazio, nonché della Nazionale agli Europei 2004, Giuseppe Favalli. Ieri al Ceppo con Trecciolino e Bellocchio perché ha comprato Buran, mezzosangue dell’Albo. Una passione per i cavalli che nasce da lontano – ne ha avuti da corsa –, come quella per il Palio che l’ha stregato. A Siena ha comprato inoltre una casa: rivedremo spesso il campione. Di sicuro anche un altro, però equino: Zio Frac. "Sarebbe bello montarlo", dice Bellocchio aggiungendo: "Intanto speriamo di esserci fra i dieci".