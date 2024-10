Il cantiere di Via Gallurì. Effettuato il sopralluogo dell’Amministrazione

Via Gallurì, centro storico di Poggibonsi: a che punto siamo con il cantiere? Risponde la sindaca Susanna Cenni, dopo un ulteriore sopralluogo insieme con il suo vice Fabio Carrozzino e con l’assessore Filippo Giomini: "Una riqualificazione che interessa piano viabile e sottoservizi –spiega Cenni – e un cantiere anche complesso, proprio per la natura dei luoghi su cui si sta intervenendo, ma che ci riconsegnerà una parte importante del centro storico con un nuovo volto e una nuova funzionalità". Si spiega dall’amministrazione: "Il primo tratto di via Antonio Frilli e la parte alta di via Gallurì sono completate (già anche pavimentate, mancano lavori di completamento che saranno realizzati al termine di tutta l’opera). I lavori stanno procedendo su via Gallurì verso piazza Amendola. Una parte è terminata con il getto del massetto e sull’altra le operazioni sono in corso e termineranno nella prima parte di novembre per proseguire poi sull’ultimo tratto di strada. Una volta terminata via Gallurì le operazioni si sposteranno, a gennaio, su piazza Amendola. Terminata piazza Amendola si procederà con l’ultima parte di via Frilli dove terminerà tutto il progetto di riqualificazione". Il progetto di rigenerazione riguarda tre spazi del centro storico, per un valore di complessivo di 1.280mila euro finanziate con le risorse del Pnrr. Con il cantiere, temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta in base all’avanzamento dei lavori e modifiche nella raccolta rifiuti con l’individuazione di punti per il conferimento e il ritiro nelle aree volta volte interessate. Fondamentale anche lasciare libero il piano viario per consentire i lavori. "Siamo sempre a disposizione dei cittadini al fine, dove possibile, di contenere i disagi – dice l’assessore Giomini – e abbiamo raccolto alcune esigenze emerse, abbiamo fatto le verifiche e ci siamo confrontati con la ditta, con la Polizia Municipale, con Sei Toscana. Alcuni accorgimenti sono già stati definiti, con migliorie introdotte in fase di cantiere e anche con una rimodulazione delle tempistiche". Fra le altre cose, si procederà a modificare la sosta in via Achille Grandi: gli attuali spazi per motorini saranno temporaneamente destinati alle auto a disco orario. "C’è una interlocuzione aperta – chiude Giomini - per accompagnare la concretizzazione di un’opera che ci restituirà una parte preziosa del centro storico riqualificata".

Paolo Bartalini