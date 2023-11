Il candidato Vannetti stasera al Torrione

Fresco di investitura anche da +Europa, che si è unita a Pd, Sinistra Italiana e una parte di ‘Colle in Comune’ nel sostenere la sua candidatura a sindaco di Colle, Riccardo Vannetti fa un bilancio degli incontri pubblici fin qui sostenuti (il prossimo stasera alle 21,15 al circolo Il Torrione) e annuncia i primi impegni in caso di elezione. "Se verrò eletto – afferma – i primi due punti, per me fondamentali e da realizzare entro i primi cento giorni, sono la creazione di una struttura dedicata a reperire fondi da Regione, Stato ed Ue e la stesura di una mappa delle barriere architettoniche per abolirle tutte. Ho potuto incontrare tante persone già partecipi del progetto elettorale: è stato un dialogo davvero costruttivo, schietto e sincero, per mettere a punto un programma che si sta delineando".