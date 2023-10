Il candidato Piero Pii rinvia un incontro

Per evitare la sovrapposizione con altre iniziative pubbliche di associazioni colligiane, Piero Pii ha rinviato al prossimo 24 ottobre l’incontro programmato con gli iscritti ai sette tavoli tematici sui quali iniziare a scrivere il programma elettorale di ColleSarà. Non cambiano, invece, orario e luogo dell’incontro, che si svolgerà alle 21 nella sede di ColleSarà in via Oberdan 52.