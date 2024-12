Il calendario in regalo con La Nazione

Uscirà il 28 dicembre

il calendario de La Nazione, dedicato alle associazioni di volontariato di tutto il territorio. Sabato prossimo sarà distribuito in edicola con il quotidiano. Per l’edizione 2025 le associazioni coinvolte per la provincia di Siena sono Misericordia di San Gimignano, NaSienaSi Vip, Pubblica Assistenza di Poggibonsi, Valdelsa Donna, Siena vigilanza ambientale, Croce rossa di Montepulciano stazione, Sei zampe in Val d’Orcia, Radio club Amiata Est, Riuscita Sociale, Acli provinciale, Sunrise, Caritas diocesana.