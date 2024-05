Il braccio robotico che afferra oggetti vince contest internazionale in Giappone

Il team del Siena Robotics and Systems Lab dell’Università di Siena ha vinto la competizione internazionale ’IEEE ICRA 2024 Competition on Human-to-Robot Handovers’, insieme ai colleghi dell’IIT di Genova SIRSIIT. Il premio è stato consegnato al team a Yokohama, in Giappone. La competizione si è tenuta nell’ambito della nona edizione della ’Robotic Grasping and Manipulation Competition’ all’interno della più importante conferenza di robotica a livello internazionale, IEEE ICRA. Il team ha progettato e implementato un framework di controllo e percezione che permette ad un braccio robotico di afferrare, in modo rapido ed affidabile, oggetti con diversi pesi e forme non appena la persona con cui collabora glieli porge. Fanno parte della squadra che ha effettuato lo studio Enrico Turco, Valerio Bo, Chiara Castellani, Maria Pozzi, Gionata Salvietti. Il lavoro è stato supervisionato da Domenico Prattichizzo e Monica Malvezzi dell’Università di Siena. Il professor Gabriele Costante dell’Università di Perugia per gli studi iniziali sul problema e Alessio Xompero (Queen Mary University of London) hanno supportato il team dal punto di vista logistico.