Il Biotecnopolo è lo specchio dei vizi senesi

Il Biotecnopolo, parola che riassume sia la Fondazione che il Centro Nazionale Anti Pandemico, è lo specchio dei vizi cronici di Siena e dei suoi attori politici e istituzionali, classe imprenditoriale compresa. Come nel labirinto dei luna park, ognuno ci vede quello che proietta del suo pensiero, deformato, più alto o più grasso come nelle attrazioni dei parchi. Il risultato di queste proiezioni è il dibattito politico e sindacale che si scalda improvvisamente, diventa rovente, si alimenta con le carte delle paure di scippi dal Veneto e di milioni che non arriveranno. Per poi tornare allo stato di quiete usuale.