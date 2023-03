Il bilancio di Ravacciano Spesi due milioni di euro

Il Comune ha stanziato oltre due milioni di euro per il quartiere dall’inizio del mandato amministrativo: questo il filo conduttore dell’incontro della ’giunta nei quartieri’ che ha fatto tappa nei giorni scorsi a Ravacciano.

"E’ stato effettuato un importante investimento - ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi per quanto riguarda l’edilizia scolastica – nella struttura dell’asilo Scarabocchio, per un milione di euro. Da segnalare poi i lavori alla scuola Mattioli per la palestra; e 22mila euro sulla riqualificazione del campo da basket".

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi ha parlato dell’asfaltatura, completata pressoché in tutto il quartiere per circa 500mila euro; ha illustrato il riassetto dello spazio antistante al teatrino e ha parlato della riqualificazione dell’autorimessa sotto la scuola Mattioli: "Si tratta di 28 posti auto e 4 posti per portatori di handicap di proprietà del Comune per un investimento di 210mila euro. Abbiamo consolidato il ponte di Ravacciano per 300mila euro e realizzati due marciapiedi".

L’assessore alle politiche giovanili Clio Biondi Santi ha parlato del progetto Urbinat, al quale "partecipano sette città europee e numerosi partner: a Ravacciano si è ipotizzato di riqualificare alcune aree verdi e creare nuove connessioni, così da definire un ‘healthy corridor’. Attraverso ‘Estate nei quartieri’ abbiamo creato un Centro di aggregazione giovanile, con anche corsi di musica".

L’assessore al sociale Francesca Appolloni ha parlato dell’attività dello Sportello Famiglia, per il sostegno di natura economica e del network ‘Amici della famiglia’, con progetti che hanno coinvolto Ravacciano.

I cittadini hanno evidenziato criticità relative all’illuminazione e all’asfaltatura (in particolare in via Federighi) e un’elevata velocità notturna in via Boninsegna. E’ intervenuto anche il Comitato dei cittadini di Ravacciano, per chiedere maggiore pulizia e migliore informazione nella raccolta dei rifiuti, riorganizzata da poco tempo. Segnalate anche criticità ai giardini Montagnani, per la viabilità di via Maitani e la sosta in via del Vecchietta.

Il sindaco ha concluso con la scuola Simone Martini: "I lavori si effettuano tramite fondi Pnrr e il rientro degli alunni è programmato per settembre".