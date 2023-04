Il battesimo all’anfiteatro Ferretti presenta le sue liste "Noi coesi, altri frantumati"

Ha scelto l’anfiteatro della Fortezza per presentare ufficialmente i candidati delle tre liste che la sostengono: Pd, Iep-Sinistra italiana, Con Anna Ferretti sindaca, la sua lista personale. "Tre liste danno la nostra sensazione di unità, altri hanno scelto di frantumarsi in mille liste che confondono le persone", spiega Ferretti, affiancata dal segretario Pd Massimo Roncucci, dal capolista di Iep Ernesto Campanini, da Francesco Giardini in rappresentanza della sua lista.

A margine dell’iniziativa, Ferretti risponde anche a una domanda sul Pd: sono stati veramente fatti i conti con il passato?

"Sono un po’ stanca di questi discorsi sui conti da fare – afferma la candidata per Palazzo pubblico –, il Pd li ha fatti abbondantemente riconoscendo i propri errori. Semmai tanti altri hanno sbagliato facendo ora finta di non esserci mai stati. Preferisco chi si è assunto le responsabilità, portando un nuovo spirito costruttivo all’interno del dibattito politico".

Ferretti ha iniziato il suo breve discorso parlando di "una città lasciata sola negli ultimi cinque anni. Basta pensare al decoro urbano: hanno anche istituito un apposito assessorato, non c’è mai stato un periodo peggiore di questo".

Roncucci ha puntato sull’idea di "una squadra coesa, siamo l’unica vera alternativa all’amministrazione di centrodestra. Anna ha competenze, esperienza e non ha scheletri nell’armadio, come qualcuno dice strumentalmente".

Per Campanini c’è bisogno di "rilanciare una città chiusa in sé stessa, puntando su vivacità e apertura mentale. Siamo orgogliosi e uniti, in altre liste ci sono dei minestroni indigeribili".

E Giardini ha ricordato l’impegno in tanti anni di attività di Anna Ferretti, tra terzo settore e volontariato: "Non sarà una donna sola al comando, il senso della sua vita è una garanzia per questo".

