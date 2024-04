Il balzo La farmaceutica trascina l’export: Siena prima per crescita

Il dato è emerso più volte, ma ora arriva l’ennesima conferma dalla nota congiunturale Irpet che mette in fila tutti i dati del 2023. La provincia di Siena è quella che registra la crescita percentuale di gran lunga migliore tra tutte le province toscane sul fronte dell’export. Un dato del +33,2 per cento rispetto al 2022, trainato dall’exploit della farmaceutica, che ha chiuso con un aumento del 53,6 per cento, arrivando a toccare quasi quota tre miliardi di euro.

In totale le esportazioni senesi hanno di poco superato i cinque miliardi di euro, portando Siena al terzo posto regionale in valori assoluti, dietro Firenze (20,2 miliardi di euro) e Arezzo (6,6 miliardi di euro), entrambe sostanzialmente stazionarie con crescite rispettivamente del 2,5 e del 5 per cento.

Ecco gli altri settori della provincia di Siena, oltre la farmaceutica, indicati nel rapporto Irpet: agroalimentare 655 milioni (più 6,5 per cento), mezzi di trasporto 665 milioni (+35,6 per cento, legata alla crescita della camperistica riconosciuta anche dalla ricerca Intesa San Paolo, vedi articolo a pagina 16), macchina 392 milioni (-2,6 per cento), minerali non metalliferi 70 milioni (+3,2 per cento), altri settori 259 milioni (+1,5 per cento).

In totale appunto cinque miliardi venti milioni di euro, con una crescita del 33,2 per cento. Un risultato che premia in particolare il settore della farmaceutica, come un riconoscimento di quel comparto delle scienze della vita che rappresenta un vero distretto sempre più consolidato, comprendo tutte le fasi, dalla ricerca alla produzione su scala mondiale.

La leggera flessione dell’export nel settore enologico, è già stato detto, è stato in particolare legato a un calo dei consumi a livello globale, ma la tenuta rappresenta comunque un indice di salute per una produzione che è anche un biglietto da visita per il territorio senese.

