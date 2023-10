Il ballo di Emma. Da Rai2 al Next. Generation Fest

Davvero un bel periodo per Emma Del Toro, la giovane ballerina torritese (23 anni) che continua a fare strada nel mondo dello spettacolo. Dalla televisione alla moda, Emma ormai da anni vive esperienze importanti e di livello ma lo fa con la leggerezza e il sorriso di sempre. Durante la prima puntata di ’Stasera c’è Cattelan’ su Raidue, Emma ha ballato mentre Annalisa si esibiva in ’Ragazza sola’, una delle canzoni del momento cantata da un’artista che sta avendo un successo enorme. Ma non è stato l’unico evento a cui Emma Del Toro ha partecipato nelle ultime settimane. "Ho ballato anche a Milano alla sfilata di Falconieri, una bella esperienza così come nel programma condotto da Cattelan".

E oggi Emma Del Toro sarà tra gli speaker di Next Generation Fest al Teatro del Maggio a Firenze. Insieme a lei, si legge nel sito dell’evento, nomi come Alessandro Borghese, Claudio Bisio, Ermal Meta, Pierluigi Pardo, Federica Brignone e tanti altri ancora. In tutto, oltre 60 ospiti si alterneranno sul main stage per un programma davvero ricco. "Sono contenta, sarò intervistata in un evento importante". E presto arriveranno altre novità per una carriera che sta regalando tante soddisfazioni alla giovane torritese.

L.S.