Il 28 tutti ’A cena con Alice Volpi’. Paese mobilitato per la campionessa

di Marco Brogi

La favola di Alice Volpi continua. A scrivere un’altra bella pagina della storia di questa principessa della scherma stavolta è il suo paese, Ponte d’Arbia, che ha messo in piedi un evento speciale (patrocinato da Regione e Comune di Monteroni) per festeggiare come si deve le ultime imprese della sua campionessa: la medaglia d’oro nel fioretto individuale e a squadre ai Mondiali di luglio a Milano. L’appuntamento è per sabato 28 ottobre dalle 19 in poi alla Casa del popolo. Ci saranno parecchi ospiti illustri, tra cui la giornalista Rai Donatella Scarnati che dialogherà con Alice, il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi, il ct della nazionale di fioretto Stefano Cerioni, il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni, vari rappresentanti della Regione e della Chiocciola, la contrada della campionessa. E ci saranno il suo paese, la sua famiglia, gli amici e le amiche dell’infanzia con cui è cresciuta nelle strade di questo piccolo borgo sulla Cassia ed è diventata grande. In tutti i sensi. ‘A cena con Alice Volpi’ è lo slogan di una serata che promette il tutto esaurito. Saranno più di 200 i commensali di una mega tavolata accompagnata da un video con le immagini salienti della splendida carriera di Alice. Una serata fortemente voluta dagli abitanti di Ponte d’Arbia per abbracciare la sua campionessa, che ha sempre avuto un rapporto molto intenso con il suo paese. Un paese che le vuole un gran bene, come traspare dall’entusiasmo con cui la comunità di Ponte d’Arbia sta organizzando questo evento. Alice nelle varie interviste ha sempre un pensiero dolce per la sua terra. "Quando vince un titolo mondiale o qualche altro titolo prestigioso è come se un po’ vincessimo anche noi. Alice è una ragazza semplice, con dei valori importanti, che non ha dimenticato le proprie origini. E anche per questo merita tutto il nostro affetto". Nelle parole di uno degli organizzatori della serata il segreto che sta alla base della complicità tra la giovane campionessa di fioretto e il suo paese. Il ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza. Si va verso il sold out. Per prenotarsi telefonare al numero 3336801708.