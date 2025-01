Il 21 via al casting

Il 21 gennaio alle 18 al saloncino del Teatro del Popolo a Colle iniziano i casting per un’importante installazione che avrà la sua inaugurazione pubblica entro il mese di marzo 2025. È così previsto un incontro pubblico per il prossimo martedì per presentare il progetto artistico ‘Lacrime’, vincitore del bando della Festa della Toscana sull’abolizione della pena di morte. Il direttore artistico è Giovanni Guidelli che presenterà il progetto. Si cercano attori ed attrici dai 18 ai 65 anni. Sarà possibile inviare la candidatura alla email [email protected] non importa avere esperienze pregresse. Il progetto è stato presentato dal Comune di Colle capo fila con Avatar l’associazione culturale ideatrice del progetto.