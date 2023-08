Il 15 e 16 settembre ritorna ‘Birriamo’

Venerdì 15 e sabato 16 settembre, torna con la sua quarta edizione, ‘Birriamo in Provenzano’. Vi aspettiamo dalle 19,30 con streetfood, degustazione di birre artigianali e buona musica, in Pizza Provenzano. Venerdì 15 musica con Le Scimmie e sabato 16 musica con gli 80 Febbre! Per info contattare [email protected] o chiamare il 3381294639