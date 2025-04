Il 15 aprile alle Terme si entra gratuitamente

Il 15 aprile, in occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, le Terme di Chianciano apriranno le loro porte gratuitamente a tutti i visitatori, offrendo un’esperienza unica all’interno del suggestivo Parco Acqua Santa. L’appuntamento rientra nel progetto Terme Aperte promosso da Federterme, con l’obiettivo di valorizzare le storiche realtà termali del nostro Paese, riconosciute a livello nazionale e internazionale per le loro proprietà terapeutiche e rigenerative. In questo contesto, le Terme di Chianciano rinnovano il proprio impegno verso la promozione del benessere e del patrimonio italiano, esaltando il proprio Marchio Storico, simbolo di una lunga tradizione capace di innovarsi nel tempo. Durante la giornata, sarà possibile – previa disponibilità – provare anche alcune delle nuove esperienze proposte dalle Terme Sensoriali, tra cui le Cerimonie Benessere e gli esclusivi Self Treatments, percorsi immersivi pensati per riequilibrare corpo e mente, ispirati ai principi della naturopatia. L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il legame tra le Terme e la comunità locale, promuovendo una vera e propria cultura del benessere che parte dall’acqua e si apre alla valorizzazione del territorio. Un’esperienza che intreccia salute e identità, in linea con i valori fondanti del Made in Italy. Il programma si svolgerà dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti. Saranno disponibili a pagamento, e sempre su prenotazione, massaggi, il percorso del gusto e momenti di relax con aperitivi dedicati.

Anna Duchini