Ikigai, Randstad e le competenze come valore

Competenze, strumenti per le aziende e per le persone, utili a distinguersi sul mercato: questi i punti cardine del workshop ‘Imprese ed istituzioni insieme per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio’ organizzato da Confindustria Toscana Sud con Randstad e Ikigai. L’incontro è stato aperto da un saluto del presidente Fabrizio Landi: "Uno dei nostri compiti è stimolare nuove forze ad entrare nel sistema e creare sviluppo economico – ha detto Landi -. Insieme a Randstad e Ikigai abbiamo lo scopo di capire come le istituzioni e le imprese possano collaborare per sviluppare non solo l’impresa in quanto tale, ma anche l’impresa come occasione di lavoro e di sviluppo per i giovani".

Randstad è un’agenzia per il lavoro che ha messo a disposizione le proprie professionalità per condividere delle strategie con le imprese e le istituzioni del territorio. "Nel 2023, che è l’anno delle competenze, abbiamo visto come i ragazzi abbiano la necessità di essere guidati per capire i punti di sé stessi su cui investire per la loro impiegabilità – ha detto Anrnaldo Carignano, head of career transition di Randstad -. Il punto chiave che affrontiamo nel workshop è la volatilità del mercato, che è diventata un aspetto permanente con cui dobbiamo fare i conti". Davide Cecchini, managing director di Ikigai ha sottolineato la presenza di talenti sul territorio senese bisognosi di essere supportati e valorizzati.

"Vogliamo far scoprire alle aziende che ci sono tanti giovani con idee e progettualità. Vogliamo che siano una risorsa non solo per le aziende ma anche per il territorio in cui vivono".

Eleonora Rosi