Identificato il pirata della strada Aveva causato incidente in centro

di Marco Brogi

Il pirata della strada è stato beccato. La polizia municipale di Poggibonsi ha individuato il conducente dell’auto che nella tarda serata di martedì, in via Montenero, in pieno centro, si era data alla fuga dopo avere provocato un incidente. Si tratta di un giovane italiano residente a Poggibonsi, rintracciato anche grazie ad alcuni testimoni del movimentato episodio. Un episodio la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale. Tra i due automobilisti era scoppiata una lite e pochi secondi dopo, per cause da accertare, l’altro era caduto pesantemente sull’asfalto, riportando la frattura di un braccio e varie contusioni. Ma come siano andate esattamente le cose non è chiaro. Di certo, al momento, c’è soltanto che il giovane poi identificato era scappato e l’altro automobilista era finito al Pronto soccorso. Un fenomeno, quello delle auto pirata, sempre più diffuso in Italia. Ma a Poggibonsi i pirati della strada non fanno molta strada: in tutti i sensi, visto che la polizia municipale del comando cittadino riesce a beccarli quasi tutti. La lingua dei numeri dice che viene identificato il 90 per cento delle auto pirata: a incastrarle le telecamere e il fiuto degli agenti municipali, che risalgono a loro dopo tutta una serie di controlli e di accertamenti. Elevatissima, dunque, la percentuale dei pirati della strada scoperti dopo la fuga: una percentuale che tuttavia non sembra arginare più di tanto questi comportamenti illeciti, puniti, tra l’altro, con sanzioni pesanti. Soprattutto se nell’incidente ci sono stati feriti. In questo caso, infatti, scatta la denuncia penale per omissione di soccorso. I pirati della strada coinvolti invece in incidenti senza conseguenze per le persone se la cavano con una multa di 303 euro e la decurtazione di quattro punti dalla patente. Dalle statistiche viene fuori che da qualche anno a questa parte, il fenomeno dell’auto pirata è raddoppiato. Un malcostume a cui a Poggibonsi viene data una risposta assai efficace. Al buon esito delle indagini contribuiscono spesso i cittadini. La loro collaborazione e il loro senso civico sono fondamentali. Come dimostrato anche da quanto accaduto martedì sera in via Montenero. Una vicenda che presenta ancora dei lati oscuri. Anche stavolta potrebbe rivelarsi decisivo il ruolo dei testimoni. Di persone che hanno assistito alla scena ce ne sarebbero diverse, a quanto pare. Alcune di loro sono già state sentite dalla polizia municipale.