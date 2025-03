IA, ecco i pareri di un’esperta: "Va controllata per evitare rischi"

L’intelligenza artificiale è una disciplina recente che negli anni ha fornito un importante contributo al progresso dell’intera informatica. E’ già presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Per capire meglio cosa sia l’AI, abbiamo intervistato la Prof.ssa Bertolino, fino allo scorso anno ricercatrice del CNR ed oggi docente a L’Aquila.

Che cos’è l’intelligenza artificiale?

"L’IA è una tecnologia basata su algoritmi matematici che permette ai computer di simulare l’intelligenza umana. Riescono a prendere decisioni o svolgere compiti complessi come farebbe una persona".

L’intelligenza artificiale è sempre sicura?

"L’esperta spiega che la tecnologia deve essere controllata per evitare rischi. In Europa esistono leggi per l’uso dell’intelligenza artificiale e la gestione dei dati, garantendo sicurezza. In altri continenti questo controllo non è sempre presente, e può risultare un pericolo. L’esperta ci ha fatto un esempio sull’uso dell’IA in maniera incontrollata: un avvocato, durante la difesa di un suo cliente ha utilizzato Chat GPT per una sentenza a lui favorevole. Chat GPT ha avuto un’allucinazione, cioè in cui un sistema di intelligenza artificiale produce dati che non sono basati sulla realtà".

Secondo lei come sarebbe un mondo senza IA?

"Un mondo senza IA sarebbe più faticoso e povero, AI è un progresso dell’umanità e consente di effettuare compiti con facilità ed eliminarla potrebbe causare problemi".

Come sarebbe il mondo se l’IA fosse troppa?

"Come può aiutare allo stesso tempo può anche far paura, progredisce in maniera velocissima e per questa bisogna saperla controllare altrimenti può essere rischiosa"

Come sarebbe un futuro in cui l’IA sostituisce l’uomo?

"L’IA non potrà mai sostituire il ruolo dell’uomo. Quest’ultima svolge le funzioni controllate dagli umani. Alcuni lavori verranno successivamente sostituiti, l’IA aiuta anche nel campo medico, svolgendo analisi più precise. L’IA non potrà mai sostituire il lavoro del medico, ma essendo solo un sostegno".

L’intelligenza artificiale può essere usata per migliorare l’apprendimento scolastico?

"Ovviamente si, infatti sto cambiando il mio modo di insegnare perché ho visto che molti ragazzi stanno utilizzando l’AI avendo un impatto grande sull’apprendimento. Gli insegnanti possono utilizzare l’AI per correggere i compiti o preparare le le lezioni.Gli studenti invece potenziano le loro conoscenze sull’utilizzo di un intelligenza artificiale rispetto ad un sito normale. Il modo cartaceo è sicuramente garantito, curato e anche più “corretto” rispetto alla tecnologia, ma questa è molto più semplice ed efficace".