I vincitori del ’Premio. Chianciano’

Licei Poliziani "asso pigliatutto". Anzi, per la precisione, è stata 5.a, sez. A, del Classico a fare cappotto nella trentesima edizione del "Premio Chianciano", indetto dal locale club Lions. Gli assegni da 500 euro sono andati infatti a due compagni di classe, Lorenzo Garavelli, di Montepulciano, e Maddalena Giomarelli, di Sarteano. Come ha sottolineato, scherzando (ma non troppo), il dirigente scolastico dei Licei, Marco Mosconi, gli elaborati in concorso vengono giudicati in forma anonima quindi si è trattato solo di una coincidenza. Riservato a giovani che hanno conseguito la maturità con almeno 80 centesimi, il premio ha proposto per questa edizione una traccia particolarmente impegnativa, il rapporto tra verità e opinione. Nella sua presentazione al pubblico, Garavelli, 100 e lode alla maturità, ha sostenuto che il pensiero scientifico non è estraneo all’opinione e che oggi manca la volontà di dialogare; la collega Giomarelli, un bel 100 anche lei, ha osservato che la fretta di raggiungere il miglior risultato nel minor tempo è avversaria della ricerca della verità. I due, il cui percorso parallelo continua, avendo scelto entrambi di studiare scienze politiche, sia pure in Università diverse e con diversi obiettivi, hanno avuto la soddisfazione di essere premiati da Amministratori dei rispettivi Comuni, l’Assessore di Montepulciano Lara Pieri e la vice-Sindaca di Sarteano, Flavia Rossi. La serata, coordinata da Giancarlo Torelli, Presidente del Lions Club Chianciano Terme, si è svolta davanti ad una platea gremita, affollata anche di ospiti istituzionali e di rappresentanti del movimento-Lions.

Diego Mancuso