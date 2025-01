I vandali si scatenano . Danni nel centro storico

Raid di ignoti nel centro storico di Poggibonsi. Non è la prima volta che qualcuno si accanisce contro le fioriere di via Maestra e dintorni, i contenitori per i rifiuti, rovesciati, e in alcuni casi perfino contro le vetrine dei negozi, prese di mira e sporcate l’altra notte nei pressi di piazza Giacomo Matteotti e nelle strade che compongono la serie di vie principali e traverse nel centro storico poggibonsese.

Questo in sintesi il bilancio dell’incursione di ignoti che hanno agito a quanto pare affidandosi al favore delle tenebre. Episodi purtroppo non nuovi, stando a quanto rilevato negli anni dagli stessi residenti di Poggibonsi (che nel corso del tempo non hanno esitato a segnalare i singoli casi alle forze dell’ordine) e dai titolari di attività nell’ampio tessuto commerciale all’interno della parte antica della città. Sono stati proprio alcuni dei negozianti nella circostanza, a mettersi all’opera per restituire al quartiere il giusto decoro, dopo il blitz degli sconosciuti per nulla rispettosi nei confronti di beni che appartengono alla comunità locale nella sua interezza.