"I tre pm non hanno nascosto nulla" Genova vuole chiudere il caso Rossi

di Pino Di Blasio "La prima evidenza è che è chiara la convinzione della procura di Genova che non è mai stato commesso alcun reato da parte dei pm senesi. L’ipotesi di accusa era di aver omesso di attestare con un verbale il primo accesso nell’ufficio di David Rossi e che in tale occasione i pm avrebbero toccato e spostato oggetti senza redigere un verbale. La richiesta di archiviazione è lapidaria: L’indagine ha permesso di accertare che tutto quello che è stato rinvenuto nel corso del sopralluogo è stato acquisito agli atti del procedimento e quindi nulla è stato occultato". Il procuratore aggiunto Nicola Marini affida a delle considerazioni ponderate il commento del giorno dopo alla richiesta di archiviazione della procura di Genova per le contestazioni fatte ai tre pm dell’inchiesta sulla morte di David Rossi. OItre a Marini, Antonino Nastasi e Aldo Natalini. Ora toccherà al gup genovese decidere, tra qualche mese, se accogliere o meno la richiesta. "L’indagine genovese ha fatto definitivamente chiarezza - aggiunge Marini - su altri due pretesi ’misteri’ che tali non sono. Le foto e i filmati che sarebbero ’spariti’ dal fascicolo della procura, scomparsa emersa in una trasmissione ’Non è l’Arena’ di Massimo Gilletti, non...