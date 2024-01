I tormenti de ’Le chiavi’. Lavori fermi per l’inchiesta: "Ora riaprite la galleria"

Verso la riapertura della variante Cassia e della galleria de ’Le Chiavi’. Non per fine lavori, ma per l’interruzione dell’inizio del progetto di consolidamento del tunnel. Oltre dodici milioni di investimento da parte di Anas (da un approfondimento è emerso che il finanziamento non è legato ai fondi Pnrr) che ha dato in appalto alla società Segi i lavori. Sospesi, però, perché i dirigenti della stessa sono indagati nel filone delle indagini della procura di Roma.

Da parte di Anas sono state avviate tutte le procedure legali per valutare se esistono le condizioni per revocare il grosso affidamento.Procedure complicata anche perché insieme alla galleria sulla variante della Cassia nel bando ne erano previste, e appaltate, molte altre per un affidamento del valore di oltre cento milioni di euro.

Tempi lunghi, quindi, e allora si rafforza l’ipotesi della riapertura della galleria a senso unico alternato. "Interpretando il pensiero degli autotrasportatori, degli automobilisti, degli operatori economici della Val di Paglia – dice Niccolò Volpini assessore ai lavori pubblici del comune di Abbadia San Salvatore – abbiamo manifestato questa necessità ad Agnese Carletti, vice presidente della Provincia. La quale – aggiunge l’assessore – l’ha condivisa assicurando che, per quanto di loro competenza, la Provincia solleciterà Anas in tal senso. È chiaro – conclude Niccolò Volpini – che tutto sarebbe limitato ali tempi necessari per la soluzione della problematica". Improbabile una ripresa imminente dei lavori lo situazione di stallo durerà sicuramente per diversi giorni. Cantiere aperto, nessun sequestro, dirigenti della società appaltatrice lavori bloccati.

Situazione ingessata proprio perché Anas ha si avviato tutte le iniziative legali di valutazioni ma non ha potuto assumere nessuna decisione concreta. Lo farà quando inizieranno, se inizieranno, le procedure per la revoca dell’appalto. Allora si potrà capire meglio in che tempi si potrà tornare a percorrere la variante mettendo fine temporanea alla deviazione sulla provinciale che passa per Radicofani. Soluzione che costa alle imprese, agli autotrasportatori sia in termini di costi sia in termini di tempo. Tutti speravano che nei famosi ’trecento giorni’ di lavori le problematiche legate alla chiusura della galleria finissero. Ora è, invece, certo che, di poco o di molto, i tempi si allungano. E con essi i disagi in primo luogo per le comunità della zona, poi anche per tutto il traffico di passaggio.