I talenti della danza in Concorso Va in scena il ’Città di Poggibonsi’

Poggibonsi per due giorni sotto i riflettori del mondo della danza. Con una giuria d’eccezione formata da nomi come Michele Politi, Francesco Gammino, Barbara Bordanzi, Angelo Egarese, torna sul palcoscenico del Teatro Politeama, oggi e domani, il ’Concorso nazionale di danza città di Poggibonsi’. Iniziativa di carattere nazionale a cura dell’associazione sportiva dilettantistica "Sinfonia della danza" e Fondazione Elsa con il patrocinio del Comune. Un concorso giunto alla quinta edizione che ha visto negli anni scorsi una grande affluenza e partecipazione da tutta Italia, coinvolgendo giovani ballerini per confrontarsi nelle discipline di danza classica, neoclassica, carattere, modern, contemporaneo, hip hop, danze urbane.

Il concorso sarà dedicato oggi pomeriggio alle categorie mini e children, mentre domenica 21 alle categorie junior e senior. Anche quest’anno il programma prevede per le due mattine le masterclass di classico e contemporaneo con i giurati del concorso. Come gli altri anni e come già accennato in giuria saranno presenti grandi nomi del panorama nazionale. Il Maestro Michele Politi, ballerino, maestro di ballo, professore di danza (Academie de Danse Classique Princesse Grace di Montecarlo), il Maestro Francesco Gammino, coreografo e insegnante, la Maestra Barbara Bordanzi (Babib), ballerina, coreografa e insegnante, il Maestro Angelo Egarese, Direttore Kinesis Contemporary Dance Company. Informazioni su orari, prenotazioni e biglietti per assistere al concorso (costo ingresso sei euro) si possono avere scrivendo a [email protected] o chiamando Tabitha al 333 6737931 e Isabella al 3281125031.

Tra gli sponsor della manifestazione troviamo British Institutes Poggibonsi e Trattoria Piazza di’ Gioco. "Sinfonia della Danza" è una scuola di danza di Poggibonsi, fondata con l’obiettivo di offrire un’esperienza di apprendimento completa e gratificante per gli studenti di tutte le età e livelli di abilità. Grazie al suo team di istruttori molto qualificati e appassionati, "Sinfonia della Danza" offre una vasta gamma di corsi, tra cui danza classica, contemporanea, hip hop, jazz e molto altro ancora. La scuola promuove uno stile di vita sano e attivo attraverso la danza, offrendo un’esperienza formativa unica che aiuta gli studenti a sviluppare le loro abilità fisiche e artistiche, oltre che a costruire la loro autostima e sicurezza in sé stessi.

Fabrizio Calabrese