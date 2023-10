I sindaci senesi dai Bronzi. La visita speciale al Quirinale guidati dal professor Tabolli

Dopo aver vinto il premio ’Khaled al-Asaad’ come migliore scoperta archeologica del mondo, prima volta per una campagna di scavi italiana, e sarà conferito il 3 novembre alla Borsa mediterranea del turismo a Paestum, i Bronzi del Bagno Grande hanno accolto 25 sindaci della provincia senese. Guidati da Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, i sindaci hanno dato vita alla visita speciale al Palazzo del Quirinale. "È la testimonianza di quanto siano importanti le scoperte archeologiche del Bagno grande per tutto il nostro territorio: qui nella più alta istituzione della Repubblica, i sindaci rappresentano le nostre comunità, di fronte a un patrimonio storico e culturale comune. È significativo che assieme ai preziosi reperti di San Casciano dei Bagni siano esposte opere provenienti anche da altri centri dell’area dell’antica Città stato etrusca di Chiusi. È un’ulteriore dimostrazione della vitalità del nostro territorio, anche a sostegno della candidatura a Capitale italiana della cultura 2026 della Valdichiana Senese". Il Presidente della Provincia David Bussagli ha dichiarato "L’importanza di questa scoperta e del progetto correlato al territorio è testimoniata dalla presenza di tutti i sindaci oggi, al Quirinale . La nostra entusiasta condivisione è la conferma della qualità dell’operazione che ha prospettive di sviluppo per tutta la provincia senese".

A guidare le fasce tricolori il professor Jacopo Tabolli, direttore scientifico dello scavo di San Casciano. La mostra al Quirinale è stata prorogata fino a dicembre. Le 24 statue di epoca etrusca e romana, protette per 2.300 anni dal fango e dall’acqua bollente, con monete e ex voto torneranno a San Casciano quando sarà pronto il museo.

Federica Damiani